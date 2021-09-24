Председатель Венецианской комиссии позвонил Зеленскому: попросил прислать проголосованный закон об олигархах

Детали

По данным Офиса, в начале разговора председатель Венецианской комиссии выразил сожаление и соболезнования Главе государства в связи с покушением на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

"Благодарю вас за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой. Мы с командой и в дальнейшем будем продолжать курс на системную трансформацию в государстве", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Джанни Букиккио отметил принятие в Верховной Раде Украины инициированного Президентом закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

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"Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - говорится в сообщении Офиса Президента.

Добавим

Владимир Зеленский и Джанни Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными - "ни шагу назад в судебной реформе".

Глава государства отметил: "Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет".

Состоялся конструктивный обмен мнениями по проектам законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ.

Отдельно собеседники обсудили ход формирования этического совета, который будет проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. Президент Украины и Председатель Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия - устранены.

Напомним

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.



А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3 (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

По словам Вениславского, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде переголосовать статью 5 закона "об олигархах" из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования.

Ранее

Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию. 10 сентября Разумков сообщил, что законопроект был отправлен туда на юридическую экспертизу.

На мнению представителя Президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславского, экспертные выводы Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, а значит, не станут помехой принятию законопроекта "об олигархах".