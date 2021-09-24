Голова Венеціанської комісії подзвонив Зеленському: попросив надіслати проголосований закон про олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Голова Європейської комісії “За демократію через право” (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському — обговорювали закон про олігархів, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
За даними Офісу, на початку розмови голова Венеціанської комісії висловив жаль і співчуття Главі держави у зв’язку із замахом на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
“Дякую вам за підтримку та солідарність у боротьбі з олігархічною системою. Ми з командою й надалі продовжуватимемо курс на системну трансформацію у державі”, — наголосив Володимир Зеленський.
Джанні Букіккіо відзначив ухвалення у Верховній Раді України ініційованого Президентом закону “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.
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“Голова Венеціанської комісії також звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній Главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку”, — йдеться у повідомленні Офісу Президента.
Додамо
Володимир Зеленський і Джанні Букіккіо констатували єдність підходів щодо необхідності розбудови в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи.
Президент наголосив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними — “ні кроку назад у судовій реформі”.
Глава держави зазначив: “Треба діяти швидко й рішуче, оскільки народ України чекав на ці зміни 30 років”.
Відбувся конструктивний обмін думками щодо проектів законів України, які перебувають на розгляді Верховної Ради та спрямовані на вдосконалення конституційної процедури, порядку призначення суддів Конституційного Суду, а також стосовно відбору суддів до КСУ.
Окремо співрозмовники обговорили перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. Президент України та Голова Венеціанської комісії підкреслили, що цей процес має завершитися якомога швидше, а всі наявні наразі перешкоди — усунуті.
Нагадаємо
Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.
А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроект через правову колізію, що утворилась. Мова про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.
Зі слів Веніславського, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді переголосувати статтю 5 закону “про олігархів” через правову колізію, що виникла внаслідок голосування.
Раніше
Омбудсмен Людмила Денісова направила голові парламенту Дмитру Разумкову лист з проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії. 10 вересня Разумков повідомив, що законопроект був відправлений туди на юридичну експертизу.
На думку представника Президента в Конституційному Суді України Федора Веніславського, експертні висновки Венеційської комісії мають рекомендаційний характер, а значить, не стануть на заваді ухваленню законопроекту “про олігархів”.