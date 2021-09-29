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Глава “Венецианки” призвал взять на себя ответственность и не затягивать с созданием Этического совета ВСП

Глава “Венецианки” призвал взять на себя ответственность и не затягивать с созданием Этического совета ВСП

Киев  •  УНН

 • 22000 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Председатель Европейской комиссии “За демократию через право” (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио призвал компетентные органы Украины не затягивать с созданием Этического совета при Высшем совете правосудия, пишет УНН.

Так, по его словам, судебная реформа имеет решающее значение для будущего Украины и вызывает очень большие ожидания в украинском обществе. Важная часть этой реформы — создание Этического совета ВСП.

Цитата

“Сейчас необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек произвел свои назначения, которые необходимы для проведения реформы. Действительно, все заинтересованные органы должны воздерживаться от любых мер, действий, бездействия или процедур, приводящих к задержке создания Этического совета, что может нанести непоправимый ущерб реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине. Ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех”, — заявил Букиккио, слова которого приводит пресслужба комиссии.

Детали

По его словам, без Этического совета не может существовать независимого, пользующегося доверием Высшего совета правосудия и, в свою очередь, надежной Высшей квалификационной комиссии судей.

“Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех граждан Украины. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу. Я также призываю компетентные органы предпринять все необходимые шаги для создания Этического совета и выполнения его задач эффективно и быстро”, — добавил глава “Венецианки”.

Что было ранее

На прошлой неделе Букиккио позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Контекст

Верховная Рада в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП, поддержав президентский законопроект № 5068. 3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСП, в частности по созданию Этического совета.

Ожидалось, что совет заработает в середине сентября, однако Совет судей Украины не смогл делегировать в него трех своих представителей. На этой неделе в Совете судей сообщили, что начинают отбор на должность члена Этического совета ВСП. Срок подачи кандидатами документов для участия — до 21 октября.

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