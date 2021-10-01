Послы G7 на совещании в ОП вновь призвали Совет судей поторопиться с кандидатами в Этический совет

КИЕВ. 1 октября. УНН. Послы стран "Группы семи" (G7) во время встречи в Офисе Президента Украины в четверг повторили свой призыв к Совету судей как можно скорее объявить своих кандидатов в Этический совет при Высшем совете правосудия, что предусматривает судебная реформа, пишет УНН со ссылкой на сообщение группы дипломатов в Twitter.