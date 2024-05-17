Посівна-2024: в Україні засіяли понад 90% запланованих площ
Київ • УНН
В Україні вже засіяно понад 11 мільйонів гектарів ярих культур, що становить понад 90% від запланованої посівної площі, причому кукурудза, ячмінь, пшениця, овес, горох, гречка та просо є основними культурами, що вирощуються в різних регіонах.
В Україні вже засіяно понад 11 млн гектарів ярих культур, або більше ніж 90% від запланованих площ посіву, повідомили в Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.
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"На контрольованій Україною території засіяно 6,3 млн га олійних та 5,1 млн га зернових та зернобобових культур. Це становить більше ніж 90% від запланованих площ посіву", - повідомили у міністерстві.
Зокрема, аграрії вже засіяли зернових та зернобобових:
- кукурудзи – 3 565,6 тис. га;
- ячменю – 781,6 тис. га;
- пшениці – 249 тис. га;
- вівса – 166,7 тис. га;
- гороху – 162,1 тис. га;
- гречки – 48,1 тис. га;
- проса – 43,1 тис. га.
Лідерами серед областей є:
- Полтавська, де вже посіяно 488,9 тис. га кукурудзи, 6,5 тис. га пшениці, 73 тис. га ячменя, 8,5 тис. га гороху та 2,3 тис. га вівса.
- Вінницька – 292 тис. га кукурудзи, 11,5 тис. га пшениці, 55 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса.
- Кіровоградська – 287,9 тис. га кукурудзи, 8,8 тис. га пшениці, 46,1 тис. га ячменя, 16,5 тис. га гороху та 0,4 тис. га вівса.
- На Київщині – 221 тис. га кукурудзи, 32,3 тис. га пшениці, 44,3 тис. га ячменя, 5,93 тис. га гороху та 6,5 тис. га вівса.
Окрім того, аграрії України посіяли 4 605 тис. га соняшнику, 1 640,9 тис. га сої. Цукрових буряків посіяно на площі 250,1 тис. га.
За минулий тиждень найбільше зернових та зернобобових посіяли на Вінниччині – 114 тис. га. Загалом площа посівів за цей період збільшилась на 784,7 тис. га.
Врожай зернових та олійних прогнозується цього року на рівні близько 74 млн тонн - Мінагрополітики17.04.24, 16:14 • 38285 переглядiв