Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей

В Украине уже засеяно более 11 млн гектаров яровых культур, или более 90% от запланированных площадей посева, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"На контролируемой Украиной территории засеяно 6,3 млн га масличных и 5,1 млн га зерновых и зернобобовых культур. Это составляет более 90% от запланированных площадей посева", - сообщили в министерстве.

В частности, аграрии уже засеяли зерновых и зернобобовых:

кукурузы - 3 565,6 тыс. га;

ячменя - 781,6 тыс. га;

пшеницы - 249 тыс. га;

овса - 166,7 тыс. га;

гороха - 162,1 тыс. га;

гречихи - 48,1 тыс. га;

проса - 43,1 тыс. га.

Лидерами среди областей являются:

Полтавская, где уже посеяно 488,9 тыс. га кукурузы, 6,5 тыс. га пшеницы, 73 тыс. га ячменя, 8,5 тыс. га гороха и 2,3 тыс. га овса.

Винницкая - 292 тыс. га кукурузы, 11,5 тыс. га пшеницы, 55 тыс. га ячменя, 6 тыс. га гороха и 1,1 тыс. га овса.

Кировоградская - 287,9 тыс. га кукурузы, 8,8 тыс. га пшеницы, 46,1 тыс. га ячменя, 16,5 тыс. га гороха и 0,4 тыс. га овса.

Киевская - 221 тыс. га кукурузы, 32,3 тыс. га пшеницы, 44,3 тыс. га ячменя, 5,93 тыс. га гороха и 6,5 тыс. га овса.

Кроме того, аграрии Украины посеяли 4 605 тыс. га подсолнечника, 1 640,9 тыс. га сои. Сахарной свеклы посеяно на площади 250,1 тыс. га.

За прошедшую неделю больше всего зерновых и зернобобовых посеяли в Винницкой области - 114 тыс. га. В целом площадь посевов за этот период увеличилась на 784,7 тыс. га.

Урожай зерновых и масличных прогнозируется в этом году на уровне около 74 млн тонн - Минагрополитики