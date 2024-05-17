НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
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"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальнымЭксклюзив
Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ
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Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей
В Украине уже засеяно более 11 миллионов гектаров яровых культур, что составляет более 90% от запланированной посевной площади, причем кукуруза, ячмень, пшеница, овес, горох, гречиха и просо являются основными культурами, выращиваемыми в разных регионах.
"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных
Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которые могут обновить свои учетные данные онлайн или офлайн в территориальных призывных участках или центрах предоставления административных услуг.
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным.
Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ
Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принимать военнообязанных для актуализации данных, начиная с 18 мая.
путин в Китае заговорил о войне: вспомнил о Харькове и мирном саммите
путин заявил, что действия россии в Харьковской области направлены на создание "санитарной зоны" в ответ на украинские обстрелы и отверг планы захвата Харькова.
Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в сторону Днепра.
Пограничники задержали пятерых уклонистов, которые прятались в прицепе грузовика
Пограничники предотвратили незаконную переправку пятерых мужчин призывного возраста, которые скрывались в прицепе грузовика и пытались пересечь границу с Молдовой.
Венгрия ветировала резолюцию Совета ЕС по поддержке мирного плана Зеленского
Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы, которая признает мирный план Зеленского единственным вариантом, утверждая, что он не учитывает позицию России и что мирные переговоры требуют участия всех воюющих сторон.
У россиян есть практика зайти где-то на окраине, повесить свой триколор и там погибнуть - Плетенчук
Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук прокомментировал фейковую новость о том, что пару дней назад рф захватила Роботино.
На границе с Молдовой после реконструкции открыли международный пункт пропуска "Рени"
Международный автомобильный пункт пропуска "Рени" на границе с Молдовой в Одесской области начал работу после реконструкции, что позволило осуществлять совместный контроль с Молдовой и открыло путь к реализации инициативы "Зеленый коридор" для облегчения транзита в румынский порт Галац.