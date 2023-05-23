Посівна-2023: українські аграрії засіяли вже понад 10 млн га землі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Попри всі труднощі в Україні засіяно вже більше 10 млн гектарів землі, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що цьогоріч очікується засіяти понад 13 млн га, передає УНН.
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“Продовжуємо допомогу аграрному сектору. Попри всі труднощі вже засіяно більше 10 млн гектарів. Загалом очікуємо цьогоріч засіяти понад 13 млн га”, – сказав голова уряду.
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Шмигаль додав, що це повною мірою задовольняє внутрішню потребу українського ринку та залишає значний простір для експорту та, відповідно, підтримки економіки.
Доповнення
Станом на першу половину травня українські аграрії засіяли 3 млн 587 тис. га зернових та зернобобових культур.
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України цьогоріч очікується найбільший за 12 років посів ярої пшениці, до 285 тисяч га, хоча суттєво це не компенсує загальне скорочення посівних площ цієї культури.