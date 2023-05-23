Посевная-2023: украинские аграрии засеяли уже более 10 млн га земли
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Несмотря на все трудности в Украине засеяно уже более 10 млн гектаров земли, сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что в этом году ожидается засеять более 13 млн га, передает УНН.
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“Продолжаем помощь аграрному сектору. Несмотря на все трудности уже засеяно более 10 млн гектаров. В общем ожидаем в этом году засеять более 13 млн га”, – сказал глава правительства.
Детали
Шмыгаль добавил, что это в полной мере удовлетворяет внутреннюю потребность украинского рынка и оставляет значительное пространство для экспорта и, соответственно, поддержки экономики.
Дополнение
По состоянию на первую половину мая украинские аграрии засеяли 3 млн 587 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в этом году ожидается наибольший за 12 лет посев яровой пшеницы, до 285 тысяч га, хотя существенно это не компенсирует общее сокращение посевных площадей этой культуры.