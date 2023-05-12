Посівна-2023: українські аграрії посіяли вже понад 3,5 млн га ярих зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні посіяно вже понад 3,5 млн га ярих зернових культур, повідомляє Мінагрополітики, пише УНН.
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Як зазначається, 3 млн 587 тис. га зернових та зернобобових культур посіяли українські аграрії станом на першу половину травня, з яких:
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- ярої пшениці – 246,6 тис. га;
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- ярого ячменю – 736,7 тис. га;
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- гороху – 131,1 тис. га;
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- вівса – 141 тис. га;
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- кукурудзи – 2 265,8 тис. га;
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- гречки – 8,34 тис. га;
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- проса – 10,9 тис. га;
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- інших зернових та зернобобових – 46,92 тис. га.
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За минулий тиждень всього посіяно 1 266,9 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах сільгосптоваровиробники Полтавщини – 179,2 тис. га.
Цукрових буряків посіяно 204,8 тис. га, найбільше на Вінниччині — 52 тис. га. Загалом сівбу цієї с/г культури проводять аграрії 14 областей.
Соняшник сіють аграрії всіх областей, наразі посіяно – 2 725,6 тис. га, у лідерах Полтавщина — 357,10 тис. га.
Сівбу сої проводять 22 області, уже посіяно 748,8 тис. га, аграрії Тернопільщини засіяли найбільше — 100,10 тис. га.
Нагадаємо
В усій Україні стартувала посівна наприкінці березня.