Посевная-2023: украинские аграрии посеяли уже более 3,5 млн га яровых зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине посеяно уже более 3,5 млн га яровых зерновых культур, сообщает Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, 3 млн 587 тыс. га зерновых и зернобобовых культур посеяли украинские аграрии по состоянию на первую половину мая, из которых:
-
- яровой пшеницы – 246,6 тыс. га;
-
- ярового ячменя – 736,7 тыс. га;
-
- гороха – 131,1 тыс. га;
-
- овса – 141 тыс. га;
-
- кукурузы – 2 265,8 тыс. га;
-
- гречихи – 8,34 тыс. га;
-
- проса – 10,9 тыс. га;
-
- других зерновых и зернобобовых – 46,92 тыс. га.
-
За прошедшую неделю всего посеяно 1 266,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах сельхозтоваропроизводители Полтавской области – 179,2 тыс. га.
Сахарной свеклы посеяно 204,8 тыс. га, больше всего в Винницкой области — 52 тыс. га. В целом сев этой с/х культуры проводят аграрии 14 областей.
Подсолнечник сеют аграрии всех областей, пока посеяно – 2 725,6 тыс. га, в лидерах Полтавская область — 357,10 тыс. га.
Сев сои проводят 22 области, уже посеяно 748,8 тыс. га, аграрии Тернопольской области засеяли больше всего — 100,10 тыс. га.
Напомним
Во всей Украине стартовала посевная в конце марта.