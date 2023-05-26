Пошкодження греблі Карлівського водосховища: ситуація стабілізувалась
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Станом на ранок ситуація щодо пошкодження гребли Карлівського водосховища стабілізувалася, рівень води спадає. Транспортне сполучення у громаді працює. Проте через обстріли у області загинула одна людина, пошкоджено 19 житлових будинків і підпирємство, повідомив Голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"Напередодні росіяни поцілили у греблю Карлівського водосховища, внаслідок чого під загрозою підтоплення опинилися 6 населених пунктів, де мешкає 981 людина. Вчора з загроженої території евакуювали 26 осіб, у тому числі 8 дітей. На ранок ситуація стабілізувалася, рівень води спадає. Транспортне сполучення у громаді працює", - зазначив Кириленко.
Деталі
На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Шахтарське Великоновосілківської територіальної громади — пошкоджено 3 будинки.
На Донецькому напрямку впродовж ночі тривали обстріли Мар'їнки та Георгіївки, 1 людина загинула у Красногорівці. Курахове двічі потрапило під вогонь — пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки та одну 2-поверхівку.
На Горлівському напрямку у Костянтинівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, у Плещіївці Іллінівської територіальної громади — приватний будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджено 5 приватних будинків. У Торецькій ТГ пошкоджено 3 будинки та будівлю підприємства у Нью-Йорку.
Також на Лисичанському напрямку під вогнем — Сіверськ та Дронівка.
Доповнення
Минулої доби на Донеччині внаслідок обстрілів російських окупантів є загибла людина, поранені та руйнування будівель.
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