Генштаб: протягом минулої доби ворог наніс 4 ракетних та 55 авійційних ударів

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"Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів. Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.

Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищено. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначили в Генштабі.

Доповнення

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що всі повітряні цілі над Києвом були знищені.