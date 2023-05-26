Генштаб: за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 55 авиационных ударов

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"Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Есть попадание ракетой с С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других населенных пунктов, которые рядом.

Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, было применено 36 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены. Зафиксировано и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

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В Киевской городской военной администрации сообщили, что все воздушные цели над Киевом были уничтожены.