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Генштаб: за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 55 авиационных ударов

Киев • УНН

 • 334674 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 55 авиационных ударов по Украине. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Есть попадание ракетой с С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других населенных пунктов, которые рядом.

Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, было применено 36 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены. Зафиксировано и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

Дополнение

В Киевской городской военной администрации сообщили, что все воздушные цели над Киевом были уничтожены.

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