Генштаб: за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 55 авиационных ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 55 авиационных ударов по Украине. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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"Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Есть попадание ракетой с С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других населенных пунктов, которые рядом.
Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, было применено 36 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены. Зафиксировано и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.
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В Киевской городской военной администрации сообщили, что все воздушные цели над Киевом были уничтожены.