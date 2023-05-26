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13 марта, 06:36 • 110129 просмотра

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Повреждение плотины Карловского водохранилища: ситуация стабилизировалась

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. По состоянию на утро ситуация из-за повреждения плотины Карловского водохранилища стабилизировалась, уровень воды спадает. Транспортное сообщение в громаде работает. Однако из-за обстрелов области погиб один человек, повреждены 19 жилых домов и предприятие, сообщил Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"Накануне россияне попали в плотину Карловского водохранилища, в результате чего под угрозой подтопления оказались 6 населенных пунктов, где проживает 981 человек. Вчера с опасной территории эвакуировали 26 человек, в том числе 8 детей. На утро ситуация стабилизировалась, уровень воды спадает. Транспортное сообщение в громаде работает", - отметил Кириленко.

Детали

На Волновахском направлении россияне обстреляли Шахтерское Великоновоселковской территориальной громады — повреждены 3 дома.

На Донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки и Георгиевки, 1 человек погиб в Красногоровке. Курахово дважды попало под огонь — повреждены по меньшей мере 2 частных дома и одна 2-этажка.

На Горловском направлении в Константиновке повреждены 4 многоэтажки, в Плещеевке Ильиновской ТГ — частный дом. В Часовоярской ТГ повреждены 5 частных домов. В Торецкой ТГ повреждены 3 дома и здание предприятия в Нью-Йорке.

На Лисичанском направлении под огнем — Северск и Дроновка.

Дополнение

За прошедшие сутки в Донецкой области из-за обстрелов российских оккупантов погиб человек, есть раненые и разрушения зданий.

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