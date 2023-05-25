Рашисти зруйнували плотину Карлівського водосховища - під загрозою підтоплення опинилися три села на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Рашисти зруйнували плотину Карлівського водосховища - під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2, передає УНН з посиланням на голову Донецької ОВА в Telegram.
Цитата
"Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, наносячи удари саме по плотині, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні", - інформує Павло Кириленко.
Деталі
За його словами, до такого розвитку подій влада була готова, а тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом.
Громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення, додав він.
"Провели термінове засідання комісії ТБ та НС, створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації. Про перебіг подій повідомлятиму додатково", - підсумував голова ОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти можуть планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища - ЦПД