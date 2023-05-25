Рашисты разрушили плотину Карловского водохранилища - под угрозой подтопления оказались три села в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Рашисты разрушили плотину Карловского водохранилища - под угрозой подтопления оказались поселки Галициновка, Желанное-1 и Желанное-2, передает УНН со ссылкой на главу Донецкой ОГА в Telegram.
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"Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от этих действий пострадают прежде всего гражданские", — информирует Павел Кириленко.
Детали
По его словам, к такому развитию событий власть была готова, а потому оперативные и спасательные службы Донецкой области уже начали действовать по четко определенному алгоритму.
Общины, которые находятся в зоне вероятного подтопления, предупреждены. При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения, добавил он.
"Провели срочное заседание комиссии ТБ и ЧС, создали штаб по преодолению последствий этой чрезвычайной ситуации. О ходе событий буду сообщать дополнительно", — подытожил глава ОГА.
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