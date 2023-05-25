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Є загиблі, поранені та руйнування: голова Донецької ОВА розповів про ситуацію в області

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко проінформував про ситуацію на Донеччині. Внаслідок обстрілів російських окупантів є загибла людина, поранені та руйнування будівель. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Кириленка.

Деталі

На Донецькому напрямку російські окупанти обстріляли місто Курахове з артилерії та Ураганів, внаслідок поцілили на територію кількох підприємств.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 4 будинки пошкоджено у Часовоярській громаді. У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді поранено 1 людину в Нью-Йорку, пошкоджено 6 будинків та інфраструктурний об'єкт.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Званівці, також було пошкоджено ще 6 будинків і школу. До цього були зафіксовані обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Доповнення

Глава Донецької ОВА додав, що всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 6.

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