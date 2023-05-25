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Донецька область: росіяни вбили 1 особу, ще 6 поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Минулої доби, 25 травня, російські окупанти вбили 1 особу, ще 6 дістали поранення, інформує УНН з посиланням на сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.

Цитата

"За 24 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Часовому Яру. Ще 6 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення загинуло 1530 жителів Донеччини, 3590 отримало поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

У місті Авдіївка Донецької області унаслідок обстрілу було поранено жінку та чоловіка.

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