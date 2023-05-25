Донецька область: росіяни вбили 1 особу, ще 6 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Минулої доби, 25 травня, російські окупанти вбили 1 особу, ще 6 дістали поранення, інформує УНН з посиланням на сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.
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"За 24 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Часовому Яру. Ще 6 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення загинуло 1530 жителів Донеччини, 3590 отримало поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
У місті Авдіївка Донецької області унаслідок обстрілу було поранено жінку та чоловіка.