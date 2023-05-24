Минулої доби в Авдіївці, внаслідок обстрілу, було поранено двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У місті Авдіївка, що на Донеччині, унаслідок обстрілу було поранено жінку та чоловіка. Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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Учора вдень в Авдіївці стався ще один обстріл, в результаті якого одна жінка була поранена. На місце виїхали рятувальники з Донеччини, які використали швидку медичну допомогу для транспортування постраждалої до лікарні у місті Мирноград.
Також увечері того ж дня інший чоловік отримав поранення, рятувальники доставили його до медичного закладу у місті Покровськ.
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