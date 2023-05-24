За прошедшие сутки в Авдеевке, в результате обстрелов, были ранены два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В городе Авдеевка Донецкой области в результате обстрела были ранены женщина и мужчина. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
Вчера днем в Авдеевке произошел еще один обстрел, в результате которого одна женщина была ранена. На место выехали спасатели из Донецкой области, которые использовали скорую медицинскую помощь для транспортировки пострадавшей в больницу в городе Мирноград.
Также вечером того же дня другой мужчина получил ранения, спасатели доставили его в медицинское учреждение в городе Покровск.
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