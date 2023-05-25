Донецкая область: россияне убили 1 человека, еще 6 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. За прошедшие сутки, 25 мая, российские оккупанты убили 1 человека, еще 6 получили ранения, информирует УНН со ссылкой на страницу председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко в Telegram.
Цитата
"За 24 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Часовом Яру. Еще 6 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабного вторжения погибло 1530 жителей Донецкой области, 3590 получило ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
В городе Авдеевка Донецкой области в результате обстрела были ранены женщина и мужчина.