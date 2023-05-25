Есть погибшие, раненые и разрушения: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко проинформировал о ситуации в Донецкой области. В результате обстрелов российских оккупантов есть погибший человек, раненые и разрушения зданий. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram Кириленко.
Детали
На Донецком направлении российские оккупанты обстреляли город Курахово из артиллерии и Ураганов, в результате попали на территорию нескольких предприятий.
На Горловском направлении 1 человек погиб и 4 дома повреждены в Часовоярской общине. В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 2 дома. В Торецкой громаде ранен 1 человек в Нью-Йорке, повреждены 6 домов и инфраструктурный объект.
На Лисичанском направлении разрушены 2 дома в Звановке, также были повреждены еще 6 домов и школа. К этому, были зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.
Дополнение
Глава Донецкой ОГА добавил, что всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 6.