Пошкодження підприємства, поранення людини: розпочато розслідування за фактом російського ракетного обстрілу м. Дніпро

Після ракетної атаки окупантів по Дніпру, внаслідок якої було пошкоджено підприємства та техніку, Офісом Генерального прокурора розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, передає УНН.

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За фактом ракетної атаки по м. Дніпро розпочато розслідування – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 24 січня 2024 року російські військові здійснили ракетну атаку по м. Дніпро: на одне із промислових підприємств міста впали уламки.

Згідно з офіційною інформацією, було травмовано місцевого мешканця, якого госпіталізовано до лікарні. Також слідчі зафіксували пошкодження будівлі підприємства та техніки.

Нагадаємо

Над Дніпровським районом у Дніпропетровській області знищили дві ворожі ракети, уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі, є поранений і пошкодження.

Кількість жертв російської атаки на Харків 23 січня зросла до 10, після того, як з-під заваленої п'ятиповерхівки було витягнуто два тіла. Пошуково-рятувальна операція все ще триває.

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