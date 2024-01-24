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Дві ворожі ракети знищено над Дніпровським районом, уламки впали на підприємство у Дніпрі, є поранений - ОВА

Київ • УНН

 • 29072 перегляди

Дві ракети було знищені, уламки впали на підприємство у Дніпрі, є поранений

Над Дніпровським районом у Дніпропетровській області знищили дві ворожі ракети, уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі, є поранений і пошкодження, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Оборонці з ПвК "Схід" знищили 2 ракети. Їх збили над Дніпровським районом. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі. Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам

- написав Лисак у Telegram.

З його слів, постраждалий у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Є пошкодження будівлі й техніки", - додав він.

У Дніпрі повідомляють про чутний звук вибуху на тлі триваючої повітряної тривоги24.01.24, 13:57 • 26164 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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