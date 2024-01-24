Дві ворожі ракети знищено над Дніпровським районом, уламки впали на підприємство у Дніпрі, є поранений - ОВА

Над Дніпровським районом у Дніпропетровській області знищили дві ворожі ракети, уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі, є поранений і пошкодження, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Оборонці з ПвК "Схід" знищили 2 ракети. Їх збили над Дніпровським районом. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі. Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам - написав Лисак у Telegram.

З його слів, постраждалий у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Є пошкодження будівлі й техніки", - додав він.

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