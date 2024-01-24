Две вражеские ракеты уничтожены над Днепровским районом, обломки упали на предприятие в Днепре, есть раненый - ОВА
Две ракеты были уничтожены, обломки упали на предприятие в Днепре, есть раненый.
Польша анонсировала переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, эмбарго пока в силе
Польша намерена начать технические переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, но это не означает отмену торгового эмбарго, заявил польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский.
Шмыгаль и премьер Словакии подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо подписали совместное заявление об укреплении двусторонних отношений.
Количество жертв ракетной атаки рф на Харьков возросло до 10
Количество жертв российской атаки на Харьков 23 января возросло до 10, после того, как из-под заваленной пятиэтажки были извлечены два тела. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
Коллегия судей Верховного Суда подозревается в возможном взяточничестве, которое позволило бывшему народному депутату, обвиняемому в государственной измене, сбежать. Этот инцидент подчеркивает необходимость более надежной системы проверки судей Верховного Суда в Украине.
В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен между россией и Украиной - СМИ
О запланированном на сегодня обмене сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
Крупнейший банк Кипра уходит из россии
Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus закрывает свои офисы в россии, став третьим иностранным банком, который сделает это в 2024 году. Уменьшение количества западных банков в России из-за санкций и сокращения торговли довело общее количество иностранных кредитных организаций до 23.
Обстрел рф больницы в Херсоне: ранены трое медиков
Российские военные обстреляли больницу в Херсоне, ранив трех медработников.
Ракетная атака рф на Харьков: из-под завалов извлекают тела двух погибших - ОВА
Из-под завалов пятиэтажного дома в Харькове, в который 23 января попали российские войска, извлекают тела мужчины и женщины.
В Днепре сообщают о слышимом звуке взрыва на фоне продолжающейся воздушной тревоги
В Днепре, Украина, прогремел взрыв, но пока нет официального подтверждения или дополнительных деталей. Тем временем в стране продолжается воздушная тревога на фоне ракетной угрозы со стороны рф.