Две вражеские ракеты уничтожены над Днепровским районом, обломки упали на предприятие в Днепре, есть раненый - ОВА

Над Днепровским районом в Днепропетровской области уничтожили две вражеские ракеты, обломки упали на одно из предприятий в Днепре, есть раненый и повреждения, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили 2 ракеты. Их сбили над Днепровским районом. Обломки упали на одно из предприятий в Днепре. Ранен 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом - написал Лысак в Telegram.

По его словам, пострадавший в больнице в состоянии средней тяжести.

"Есть повреждения здания и техники", - добавил он.

В Днепре сообщают о слышимом звуке взрыва на фоне продолжающейся воздушной тревоги