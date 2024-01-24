В Днепре сообщают о слышимом звуке взрыва на фоне продолжающейся воздушной тревоги
Киев • УНН
В Днепре, Украина, прогремел взрыв, но пока нет официального подтверждения или дополнительных деталей. Тем временем в стране продолжается воздушная тревога на фоне ракетной угрозы со стороны рф.
В Днепре сообщают о слышимом звуке взрыва. Официальной информации пока нет, пишет УНН.
Детали
"Суспільне" сообщило, что "в Днепре слышен звук взрыва".
Сейчас официальной информации по этому поводу нет.
По всей Украине продолжается воздушная тревога.
Ракетная угроза для всей Украины: взлетел еще один российский МиГ-31К23 январь 2024, 15:28 • 22500 просмотров
В Днепре сообщают о слышимом звуке взрыва на фоне продолжающейся воздушной тревоги
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