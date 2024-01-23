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Ракетная угроза для всей Украины: взлетел еще один российский МиГ-31К

Ракетная угроза для всей Украины: взлетел еще один российский МиГ-31К

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 15:28  •  11721 просмотра

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Российский МиГ-31К поднялся в воздух с аэродрома "Саваслейка", оставляя Украину под ракетной угрозой, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ранее сообщалось, что этот самолет выпустил ракеты в сторону украинских регионов.

С российского аэродрома Саваслейка взлетел еще один российский МиГ-31К. Ракетная опасность сохраняется для всей Украины. Об этом в телеграм предупредила пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Ракетная опасность для всей территории Украины остается!

- говорится в сообщении ПС ВСУ.

Детали

Отметим, что о взлете первого российского МиГа с вероятными ракетами на борту сообщили в 14:49.

Тогда активность вражеской тактической авиации наблюдалась на юге и востоке страны. По данным командования Воздушных Сил ВСУ россияне выпустили несколько ракет в направлении: Кривого Рога, Днепра и Донецкой области. 

Над Днепровским районом "минуснули" вражескую ракету Х-5923 январь 2024, 14:49 • 15113 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Ракетна загроза для всієї України: злетів ще один російський МіГ-31К
Missile threat to the whole of Ukraine: another Russian MiG-31K takes off
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