Ракетная угроза для всей Украины: взлетел еще один российский МиГ-31К

С российского аэродрома Саваслейка взлетел еще один российский МиГ-31К. Ракетная опасность сохраняется для всей Украины. Об этом в телеграм предупредила пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Ракетная опасность для всей территории Украины остается! - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Детали

Отметим, что о взлете первого российского МиГа с вероятными ракетами на борту сообщили в 14:49.

Тогда активность вражеской тактической авиации наблюдалась на юге и востоке страны. По данным командования Воздушных Сил ВСУ россияне выпустили несколько ракет в направлении: Кривого Рога, Днепра и Донецкой области.

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