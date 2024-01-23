Ракетная угроза для всей Украины: взлетел еще один российский МиГ-31К
Киев • УНН
Российский МиГ-31К поднялся в воздух с аэродрома "Саваслейка", оставляя Украину под ракетной угрозой, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ранее сообщалось, что этот самолет выпустил ракеты в сторону украинских регионов.
С российского аэродрома Саваслейка взлетел еще один российский МиГ-31К. Ракетная опасность сохраняется для всей Украины. Об этом в телеграм предупредила пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Ракетная опасность для всей территории Украины остается!
Детали
Отметим, что о взлете первого российского МиГа с вероятными ракетами на борту сообщили в 14:49.
Тогда активность вражеской тактической авиации наблюдалась на юге и востоке страны. По данным командования Воздушных Сил ВСУ россияне выпустили несколько ракет в направлении: Кривого Рога, Днепра и Донецкой области.
Над Днепровским районом "минуснули" вражескую ракету Х-5923 январь 2024, 14:49 • 15113 просмотров
Ракетная угроза для всей Украины: взлетел еще один российский МиГ-31К
Российский МиГ-31К поднялся в воздух с аэродрома "Саваслейка", оставляя Украину под ракетной угрозой, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ранее сообщалось, что этот самолет выпустил ракеты в сторону украинских регионов.
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