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Ракетна загроза для всієї України: злетів ще один російський МіГ-31К

Ракетна загроза для всієї України: злетів ще один російський МіГ-31К

Київ • УНН

 • 24627 перегляди

Російський МіГ-31К піднявся в повітря з аеродрому "Саваслейка", залишаючи Україну під ракетною загрозою, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України. Раніше повідомлялося, що цей літак випустив ракети в бік українських регіонів.

З російського аеродрому Саваслейка злетів ще один російський МіГ-31К. Ракетна небезпека зберігається для всієї України. Про це у телеграм попередила пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.

Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Ракетна небезпека для всієї території України залишається!

- йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Деталі

Зазначимо, що про зліт першого російського МіГа з ймовірними ракетами на борту повідомили о 14:49.

Тоді активність ворожої тактичної авіації спостерігалась на півдні та сході країни. За даними командування Повітряних Сил ЗСУ росіяни випустили кілька ракет в напрямку: Кривого Рогу, Дніпра та Донеччини. 

Над Дніпровським районом "мінуснули" ворожу ракету Х-5923.01.24, 16:49 • 24261 перегляд

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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