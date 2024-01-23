Ракетна загроза для всієї України: злетів ще один російський МіГ-31К
Київ • УНН
Російський МіГ-31К піднявся в повітря з аеродрому "Саваслейка", залишаючи Україну під ракетною загрозою, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України. Раніше повідомлялося, що цей літак випустив ракети в бік українських регіонів.
З російського аеродрому Саваслейка злетів ще один російський МіГ-31К. Ракетна небезпека зберігається для всієї України. Про це у телеграм попередила пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Ракетна небезпека для всієї території України залишається!
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Зазначимо, що про зліт першого російського МіГа з ймовірними ракетами на борту повідомили о 14:49.
Тоді активність ворожої тактичної авіації спостерігалась на півдні та сході країни. За даними командування Повітряних Сил ЗСУ росіяни випустили кілька ракет в напрямку: Кривого Рогу, Дніпра та Донеччини.
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