У Дніпрі повідомляють про чутний звук вибуху на тлі триваючої повітряної тривоги
Київ • УНН
У Дніпрі, Україна, пролунав вибух, але наразі немає офіційного підтвердження чи додаткових деталей. Тим часом в країні триває повітряна тривога на тлі ракетної загрози з боку рф.
У Дніпрі повідомляють про чутний звук вибуху. Офіційної інформації наразі немає, пише УНН.
Деталі
"Суспільне" повідомило, що "у Дніпрі чутно звук вибуху".
Наразі офіційної інформації з приводу цього немає.
По всій Україні продовжується повітряна тривога.
Ракетна загроза для всієї України: злетів ще один російський МіГ-31К 23.01.24, 17:28 • 24626 переглядiв