У Дніпрі повідомляють про чутний звук вибуху на тлі триваючої повітряної тривоги

У Дніпрі повідомляють про чутний звук вибуху. Офіційної інформації наразі немає, пише УНН.

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"Суспільне" повідомило, що "у Дніпрі чутно звук вибуху".

Наразі офіційної інформації з приводу цього немає.

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