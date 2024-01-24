Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр
Киев • УНН
Начато расследование по факту ракетного обстрела российскими военными города Днепр, Украина, 24 января 2024 года. В результате атаки был ранен местный житель, нанесен ущерб инфраструктуре и финансовый ущерб промышленному предприятию.
После ракетной атаки оккупантов по Днепру, в результате которой были повреждены предприятия и техника, Офисом Генерального прокурора начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.
Детали
По факту ракетной атаки по г. Днепр начато расследование
По данным следствия, 24 января 2024 года российские военные совершили ракетную атаку по г. Днепр: на одно из промышленных предприятий города упали обломки.
Согласно официальной информации, был травмирован местный житель, который госпитализирован в больницу. Также следователи зафиксировали повреждения здания предприятия и техники.
Напомним,
Над Днепровским районом в Днепропетровской области уничтожили две вражеские ракеты, обломки упали на одно из предприятий в Днепре, есть раненый и повреждения.
Количество жертв российской атаки на Харьков 23 января возросло до 10, после того, как из-под заваленной пятиэтажки было извлечено два тела. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.
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Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр
Начато расследование по факту ракетного обстрела российскими военными города Днепр, Украина, 24 января 2024 года. В результате атаки был ранен местный житель, нанесен ущерб инфраструктуре и финансовый ущерб промышленному предприятию.
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