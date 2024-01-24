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Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр

Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 15:19  •  2677 просмотра

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Начато расследование по факту ракетного обстрела российскими военными города Днепр, Украина, 24 января 2024 года. В результате атаки был ранен местный житель, нанесен ущерб инфраструктуре и финансовый ущерб промышленному предприятию.

После ракетной атаки оккупантов по Днепру, в результате которой были повреждены предприятия и техника, Офисом Генерального прокурора начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.

Детали

По факту ракетной атаки по г. Днепр начато расследование 

- говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 января 2024 года российские военные совершили ракетную атаку по г. Днепр: на одно из промышленных предприятий города упали обломки.

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Согласно официальной информации, был травмирован местный житель, который госпитализирован в больницу. Также следователи зафиксировали повреждения здания предприятия и техники.

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Напомним,

Над Днепровским районом в Днепропетровской области уничтожили две вражеские ракеты, обломки упали на одно из предприятий в Днепре, есть раненый и повреждения.

Количество жертв российской атаки на Харьков 23 января возросло до 10, после того, как из-под заваленной пятиэтажки было извлечено два тела. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.

россияне ударили по Херсонщине: ранен 50-летний мужчина24 январь 2024, 13:49 • 21254 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Пошкодження підприємства, поранення людини: розпочато розслідування за фактом російського ракетного обстрілу м. Дніпро
Damage to an enterprise and injury to a person: an investigation into the Russian missile attack on Dnipro is launched
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