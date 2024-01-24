Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр

После ракетной атаки оккупантов по Днепру, в результате которой были повреждены предприятия и техника, Офисом Генерального прокурора начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.

Детали

По факту ракетной атаки по г. Днепр начато расследование - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 января 2024 года российские военные совершили ракетную атаку по г. Днепр: на одно из промышленных предприятий города упали обломки.

Согласно официальной информации, был травмирован местный житель, который госпитализирован в больницу. Также следователи зафиксировали повреждения здания предприятия и техники.

Напомним,

Над Днепровским районом в Днепропетровской области уничтожили две вражеские ракеты, обломки упали на одно из предприятий в Днепре, есть раненый и повреждения.

Количество жертв российской атаки на Харьков 23 января возросло до 10, после того, как из-под заваленной пятиэтажки было извлечено два тела. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.

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