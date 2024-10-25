Пошкоджені АЗС, птахоферма та автомийка: окупанти близько 30 разів атакували Нікопольщину
Київ • УНН
Російські війська здійснили близько 30 атак на Нікопольський район, використовуючи дрони-камікадзе, артилерію та "Гради". Внаслідок обстрілів пошкоджено АЗС, птахоферму, адмінбудівлю та автомийку, постраждалих немає.
Армія рф близько 30 разів атакувала Нікопольщину, пошкоджені АЗС, птахоферма, адмінбудівля. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"26 разів протягом дня агресор атакував Нікопольщину. Дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градом". Бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах", - повідомив Лисак.
За його словами, пошкоджені АЗС, птахоферма, адмінбудівля та автомийка. Люди не постраждали.
Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Марганець, троє поранених17.10.24, 16:49 • 13367 переглядiв