Повреждены АЗС, птицеферма и автомойка: оккупанты около 30 раз атаковали Никопольщину
Киев • УНН
Российские войска совершили около 30 атак на Никопольский район, используя дроны-камикадзе, артиллерию и «Грады». В результате обстрелов повреждены АЗС, птицеферма, админздание и автомойка, пострадавших нет.
Армия рф около 30 раз атаковала Никопольщину, повреждены АЗС, птицеферма, админздание. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"26 раз в течение дня агрессор атаковал Никопольщину. Дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градом". Бил по Никополю, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской громадах", - сообщил Лысак.
По его словам, повреждены АЗС, птицеферма, админздание и автомойка. Люди не пострадали.
Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Марганец, трое раненых17 октября 2024, 13:49 • 12621 просмотр