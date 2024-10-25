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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повреждены АЗС, птицеферма и автомойка: оккупанты около 30 раз атаковали Никопольщину

Повреждены АЗС, птицеферма и автомойка: оккупанты около 30 раз атаковали Никопольщину

Киев  •  УНН

15:45 • 5141 просмотра

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Российские войска совершили около 30 атак на Никопольский район, используя дроны-камикадзе, артиллерию и «Грады». В результате обстрелов повреждены АЗС, птицеферма, админздание и автомойка, пострадавших нет.

Армия рф около 30 раз атаковала Никопольщину, повреждены АЗС, птицеферма, админздание. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"26 раз в течение дня агрессор атаковал Никопольщину. Дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градом". Бил по Никополю, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской громадах", - сообщил Лысак.

По его словам, повреждены АЗС, птицеферма, админздание и автомойка. Люди не пострадали.

Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Марганец, трое раненых17 октября 2024, 13:49 • 12621 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
nikopol-ukrainaНикополь, Украина