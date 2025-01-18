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Посадовиця столичної лікарні вимагала $5 тисяч у військового за підтвердження інвалідності

Посадовиця столичної лікарні вимагала $5 тисяч у військового за підтвердження інвалідності

Київ • УНН

 • 40510 перегляди

У Києві затримали заступницю директора лікарні, яка вимагала $5000 від військового за підтвердження інвалідності. Під час обшуку у неї вилучили 50 тисяч доларів та службову документацію.

У Києві затримали посадовицю лікарні, яка користуючись своїм службовим становищем, вимагала $5 тис. від захисника, який на фронті отримав 28 поранень та вже був визнаний інвалідом другої категорії.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, пише УНН.

Деталі 

Незважаючи на оновлення правил проходження медичних обстежень з оцінювання непрацездатності осіб, знаходяться медпрацівники, які продовжують працювати по "старих" та корупційних схемах, безсоромно збагачуючись навіть на військовослужбовцях. Цього разу у поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та поліцейських Києва потрапила заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності одного із столичних медзакладів

- зазначають правоохоронці.

Повідомляється, що військовослужбовець звернувся до медзакладу задля підтвердження групи інвалідності.

Втім замість законної процедури, посадовиця почала вимагати гроші за оформлення та направлення документів на оцінювання експертною командою лікарів.

Вона запевнила чоловіка, що начебто немає підстав надавати йому направлення на проходження оцінювання, тому пообіцяла за $5 000 підготувати пакет документів та домовитись про підтвердження статусу по здоровʼю.

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Оперативники ДВБ та поліцейські Голосіївського управління поліції затримали зловмисницю одразу після передачі їй хабаря у сумі 210 тисяч гривень.  За результатами обшуків фігурантки правоохоронці вилучили близько 50 тисяч доларів, службову документацію, штампи та лікарські довідки з печатками.

Слідчі поліції вручили їй підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Посадовиці загрожує до 10 років позбавлення волі

- йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється причетність жінки до інших незаконних схем, та зʼясовують ймовірно причетних до злочинної схеми осіб. 

Нагадаємо 

У Полтавській області затримано посадовицю "Укрзалізниці", яка збирала інформацію про військові перевезення для ФСБ. Жінка передавала дані через чоловіка-бойовика, їй загрожує довічне ув'язнення. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Здоров'яКримінал та НП
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