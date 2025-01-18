Посадовиця столичної лікарні вимагала $5 тисяч у військового за підтвердження інвалідності

У Києві затримали посадовицю лікарні, яка користуючись своїм службовим становищем, вимагала $5 тис. від захисника, який на фронті отримав 28 поранень та вже був визнаний інвалідом другої категорії.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, пише УНН.

Деталі

Незважаючи на оновлення правил проходження медичних обстежень з оцінювання непрацездатності осіб, знаходяться медпрацівники, які продовжують працювати по "старих" та корупційних схемах, безсоромно збагачуючись навіть на військовослужбовцях. Цього разу у поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та поліцейських Києва потрапила заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності одного із столичних медзакладів

Повідомляється, що військовослужбовець звернувся до медзакладу задля підтвердження групи інвалідності.

Втім замість законної процедури, посадовиця почала вимагати гроші за оформлення та направлення документів на оцінювання експертною командою лікарів.

Вона запевнила чоловіка, що начебто немає підстав надавати йому направлення на проходження оцінювання, тому пообіцяла за $5 000 підготувати пакет документів та домовитись про підтвердження статусу по здоровʼю.

Оперативники ДВБ та поліцейські Голосіївського управління поліції затримали зловмисницю одразу після передачі їй хабаря у сумі 210 тисяч гривень. За результатами обшуків фігурантки правоохоронці вилучили близько 50 тисяч доларів, службову документацію, штампи та лікарські довідки з печатками.

Слідчі поліції вручили їй підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Посадовиці загрожує до 10 років позбавлення волі