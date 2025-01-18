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Чиновница столичной больницы требовала $5 тысяч у военного за подтверждение инвалидности

Чиновница столичной больницы требовала $5 тысяч у военного за подтверждение инвалидности

Киев  •  УНН

 • 4350 просмотра

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В Киеве задержали заместителя директора больницы, которая требовала $5000 от военного за подтверждение инвалидности. Во время обыска у нее изъяли 50 тысяч долларов и служебную документацию.

В Киеве задержали чиновницу больницы, которая пользуясь своим служебным положением, требовала $5 тыс. от защитника, который на фронте получил 28 ранений и уже был признан инвалидом второй категории.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полициив городе Киеве, пишет УНН.

Детали 

Несмотря на обновление правил прохождения медицинских обследований по оценке нетрудоспособности лиц, находятся медработники, которые продолжают работать по «старым» и коррупционным схемам, беззастенчиво обогащаясь даже на военнослужащих. На этот раз в поле зрения оперативников Департамента внутренней безопасности Нацполиции и полицейских Киева попала заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности одного из столичных медучреждений

- отмечают правоохранители.

Сообщается, что военнослужащий обратился в медучреждение для подтверждения группы инвалидности.

Впрочем вместо законной процедуры, чиновница начала требовать деньги за оформление и направление документов на оценку экспертной командой врачей.

Она заверила мужчину, что якобы нет оснований предоставлять ему направление на прохождение оценивания, поэтому пообещала за $5 000 подготовить пакет документов и договориться о подтверждении статуса по здоровью.

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Оперативники ДВБ и полицейские Голосеевского управления полиции задержали злоумышленницу сразу после передачи ей взятки в сумме 210 тысяч гривен.  По результатам обысков фигурантки правоохранители изъяли около 50 тысяч долларов, служебную документацию, штампы и врачебные справки с печатями.

Следователи полиции вручили ей подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы

- говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается причастность женщины к другим незаконным схемам, и выясняют вероятно причастных к преступной схеме лиц. 

Напомним 

В Полтавской области задержана чиновница «Укрзализныци», которая собирала информацию о военных перевозках для ФСБ. Женщина передавала данные через мужа-боевика, ей грозит пожизненное заключение. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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