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Справа на мільйон: посадовиця мехзаводу Павлограда підозрюється в завищенні цін на трансформатори

Київ • УНН

 • 149 перегляди

Посадовиці Павлоградського механічного заводу повідомили про підозру через переплату майже мільйона гривень за трансформатори. Слідство з'ясувало, що заступниця головного інженера завищила вартість товарів, знаючи про їх суттєво нижчу ринкову ціну.

Справа на мільйон: посадовиця мехзаводу Павлограда підозрюється в завищенні цін на трансформатори

Посадовиці Павлоградського механічного заводу ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", яка переплатила за трансформатори майже мільйон гривень, повідомили про підозру. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора (ОГП).

Деталі

"За процесуального керівництва Дніпровської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону 30 червня повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України заступнику головного інженера з енергозбереження і забезпечення енергоносіями Павлоградського механічного заводу ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час слідства з’ясувалось, що посадовиця в інтересах одного із товариств з обмеженою відповідальністю при проведенні закупівлі товарів сформувала завищену вартість трансформаторів (400кВА, 630кВА, 1000кВА), достовірно знаючи, що їх ринкова ціна є значно меншою.

Також, зловживаючи службовим становищем, визначила Товариство таким, що запропонувало найнижчу цінову пропозицію, що й стало підставою для укладання договорів поставки за завищеною ціною. У результаті протиправних дій підозрюваної державі спричинено майнову шкоду у виді надмірно сплачених бюджетних коштів у розмірі понад 968 тис. грн.

- вказали правоохоронці.

За даними ОГП, в результаті протиправних дій підозрюваної державі спричинено майнову шкоду у вигляді надмірно сплачених бюджетних коштів у розмірі понад 968 тис. грн.

"Досудове розслідування триває. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу підозрюваній", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили злочинну організацію з пʼятьох осіб на чолі з колишнім заступником мера Харкова, яка підозрюється у заволодінні 5,4 млн грн для фортифікацій. За інформацією генерального прокурора Руслана Кравченка, до складу організації входили четверо виконавців, серед яких: 2 керівників підприємств та 2 фізичних осіб підприємців.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
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