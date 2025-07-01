Справа на мільйон: посадовиця мехзаводу Павлограда підозрюється в завищенні цін на трансформатори
Київ • УНН
Посадовиці Павлоградського механічного заводу повідомили про підозру через переплату майже мільйона гривень за трансформатори. Слідство з'ясувало, що заступниця головного інженера завищила вартість товарів, знаючи про їх суттєво нижчу ринкову ціну.
Посадовиці Павлоградського механічного заводу ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", яка переплатила за трансформатори майже мільйон гривень, повідомили про підозру. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора (ОГП).
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"За процесуального керівництва Дніпровської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону 30 червня повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України заступнику головного інженера з енергозбереження і забезпечення енергоносіями Павлоградського механічного заводу ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час слідства з’ясувалось, що посадовиця в інтересах одного із товариств з обмеженою відповідальністю при проведенні закупівлі товарів сформувала завищену вартість трансформаторів (400кВА, 630кВА, 1000кВА), достовірно знаючи, що їх ринкова ціна є значно меншою.
Також, зловживаючи службовим становищем, визначила Товариство таким, що запропонувало найнижчу цінову пропозицію, що й стало підставою для укладання договорів поставки за завищеною ціною. У результаті протиправних дій підозрюваної державі спричинено майнову шкоду у виді надмірно сплачених бюджетних коштів у розмірі понад 968 тис. грн.
За даними ОГП, в результаті протиправних дій підозрюваної державі спричинено майнову шкоду у вигляді надмірно сплачених бюджетних коштів у розмірі понад 968 тис. грн.
"Досудове розслідування триває. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу підозрюваній", - зазначено у повідомленні.
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