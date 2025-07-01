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Справа на мільйон: чиновниця мехзаводу Павлограда подозревается в завышении цен на трансформаторы

Киев • УНН

 • 43 просмотра

Посадовиці Павлоградського механічного заводу повідомили про підозру через переплату майже мільйона гривень за трансформатори. Слідство з'ясувало, що заступниця головного інженера завищила вартість товарів, знаючи про їх суттєво нижчу ринкову ціну.

Справа на мільйон: чиновниця мехзаводу Павлограда подозревается в завышении цен на трансформаторы

Сотруднице Павлоградского механического завода ГП "ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова", которая переплатила за трансформаторы почти миллион гривен, сообщили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора (ОГП).

Детали

"Под процессуальным руководством Днепровской Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона 30 июня сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины заместителю главного инженера по энергосбережению и обеспечению энергоносителями Павлоградского механического завода ГП "ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия выяснилось, что должностное лицо в интересах одного из обществ с ограниченной ответственностью при проведении закупки товаров сформировало завышенную стоимость трансформаторов (400кВА, 630кВА, 1000кВА), достоверно зная, что их рыночная цена значительно меньше.

Также, злоупотребляя служебным положением, определила Общество как предложившее самую низкую ценовую позицию, что и стало основанием для заключения договоров поставки по завышенной цене. В результате противоправных действий подозреваемой государству причинен имущественный ущерб в виде излишне уплаченных бюджетных средств в размере более 968 тыс. грн.

- указали правоохранители.

По данным ОГП, в результате противоправных действий подозреваемой государству причинен имущественный ущерб в виде излишне уплаченных бюджетных средств в размере более 968 тыс. грн.

"Досудебное расследование продолжается. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемой", - указано в сообщении.

Напомним

Правоохранители разоблачили преступную организацию из пяти человек во главе с бывшим заместителем мэра Харькова, которая подозревается в завладении 5,4 млн грн для фортификаций. По информации генерального прокурора Руслана Кравченко, в состав организации входили четверо исполнителей, среди которых: 2 руководителя предприятий и 2 физических лица предпринимателя.

Присвоили более 1,6 млн грн пожертвований для ВСУ: прокуратура Сумщины сообщила о подозрении мошенникам26.06.25, 19:22 • 2466 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
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