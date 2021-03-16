Португалія призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca

Таким чином, щонайменше 19 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.
Зокрема, вакцинацію призупинили Австрія, Данія, Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Ісландія, Італія, Іспанія Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург, Таїланд і Франція.
В МОЗ України повідомили, що не планують зупиняти щеплення вакциною AstraZeneca.
При цьому у самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили у безпеці своєї вакцини.
Всесвітня організація охорони здоров’я запевняє, що користь вакцини від COVID-19 AstraZeneca перевищує негативні дані про неї. Очікується, що експерти ВООЗ у вівторок повинні зустрітися для розгляду питання про безпеку цієї вакцини. Втім, що до проведення засідання — експерти ВООЗ закликали продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca.
Європейське агентство з лікарських засобів збереться на термінове засідання, присвячене ситуації довкола вакцини AstraZeneca, у четвер, 18 березня.