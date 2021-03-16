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У ВООЗ закликали продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca

У ВООЗ закликали продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на даному етапі закликає продовжувати використовувати вакцину виробництва компанії AstraZeneca. Про це заявила в понеділок на брифінгу головний науковий співробітник організації Сумья Свамінатан, передає УНН.

Цитата

“Ми уважно відстежуємо ситуацію, — сказала вона. — У вівторок в ВООЗ пройде зустріч, присвячена ситуації з даною вакциною. На даному етапі ми рекомендуємо продовжувати використовувати препарат для вакцинації населення”. За даними ВООЗ, підкреслила Свамінатан, переваги від використання даної вакцини продовжують переважувати ризики.

Деталі

У свою чергу помічник генерального директора організації Маріанджела Сімао підкреслила, що поки не створюється враження, що число випадків тромбоемболітичних ускладнень серед щепленних не перевищує число випадків таких ускладнень серед населення в цілому. Вона додала, що дані висновки грунтуються на даних про 17 млн ​​вакцинованих по всьому світу.

“Ми уважно відстежуємо ситуацію, — зазначила Сімао. — Рішення ряду країн Європи тимчасово відмовитися від використання вакцини ми розглядаємо в якості запобіжного заходу”.

“Ми ведемо роботу з Європейським агентством лікарських засобів і національними регуляторами і оцінюємо всю останню інформацію і всі можливі побічні ефекти, в тому числі у інших вакцин”, — повідомила Сімао.

Контекст

Щонайменше 18 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.

Зокрема, вакцинацію призупинили Австрія, Данія, Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Ісландія, Італія, Іспанія Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург, Таїланд і Франція.

В МОЗ України повідомили, що не планують зупиняти щеплення вакциною AstraZeneca.

При цьому у самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили у безпеці своєї вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я запевняє, що користь вакцини від COVID-19 AstraZeneca перевищує негативні дані про неї. Очікується, що експерти ВООЗ у вівторок повинні зустрітися для розгляду питання про безпеку цієї вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів збереться на термінове засідання, присвячене ситуації довкола вакцини AstraZeneca, у четвер, 18 березня.

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