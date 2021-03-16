В ВОЗ призвали продолжать использовать вакцину AstraZeneca

Цитата
“Мы внимательно отслеживаем ситуацию, — сказала она. — Во вторник в ВОЗ пройдет встреча, посвященная ситуации с данной вакциной. На данном этапе мы рекомендуем продолжать использовать препарат для вакцинации населения”. По данным ВОЗ, подчеркнула Сваминатан, преимущества использования данной вакцины продолжают перевешивать риски.
Детали
В свою очередь помощник генерального директора организации Марианджела Симао подчеркнула, что пока не создается впечатление, что число случаев тромбоемболитеских осложнений среди прививки не превышает число случаев таких осложнений среди населения в целом. Она добавила, что данные выводы основываются на данных о 17 млн вакцинированных по всему миру.
“Мы внимательно отслеживаем ситуацию, — отметила Симао. — Решение ряда стран Европы временно отказаться от использования вакцины мы рассматриваем в качестве меры пресечения”.
“Мы ведем работу с Европейским агентством лекарственных средств и национальными регуляторами и оцениваем всю последнюю информацию и все возможные побочные эффекты, в том числе в других вакцин”, — сообщила Симао.
Контекст
По меньшей мере 18 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.
В частности, вакцинацию приостановили Австрия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Италия, Испания Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург, Таиланд и Франция.
В Минздраве Украины сообщили, что не планируют останавливать прививки вакциной AstraZeneca.
При этом в самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Ожидается, что эксперты ВОЗ во вторник должны встретиться для рассмотрения вопроса о безопасности этой вакцины.
Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на экстренное заседание, посвященное ситуации вокруг вакцины AstraZeneca, в четверг, 18 марта.