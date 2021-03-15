Степанов: Україна не планує зупиняти щеплення вакциною AstraZeneca

Контекст

Щонайменше 13 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.

Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Нідерланди, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату як запобіжний захід.

При цьому у самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили у безпеці своєї вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я запевняє, що користь вакцини від COVID-19 AstraZeneca перевищує негативні дані про неї. Очікується, що експерти ВООЗ у вівторок повинні зустрітися для розгляду питання про безпеку цієї вакцини.