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Португалия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Португалия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 14375 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Португалия решила приостановить вакцинацию от нового коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом в понедельник сообщила газета Publico, передает УНН.

Цитата

Приостановить вакцинацию на время расследования — это правильно, сказал изданию Мигель Кастаньо из Института молекулярной медицины Лиссабонского университета. “Есть общие принципы, которые всегда имеют в виду меры предосторожности. То есть, когда есть подозрения, еще до того, как они стали доказательствами, они должны быть расследованы, и их использование часто приостанавливается до тех пор, пока мы не сможем получить более точное представление о том, существует ли опасность”.

Контекст

Таким образом, по меньшей мере 19 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca за случаев образования тромбов после применения вакцины.

В частности, вакцинацию приостановили Австрия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Италия, Испания, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург, Таиланд и Франция.

В Минздраве Украины сообщили, что не планируют останавливать прививки вакциной AstraZeneca.

При этом в самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Ожидается, что эксперты ВОЗ во вторник должны встретиться для рассмотрения вопроса о безопасности этой вакцины. Впрочем, что до проведения заседания — эксперты ВОЗ призвали продолжать использовать вакцину AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на экстренное заседание, посвященное ситуации вокруг вакцины AstraZeneca, в четверг, 18 марта.

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