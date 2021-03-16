Португалия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Приостановить вакцинацию на время расследования — это правильно, сказал изданию Мигель Кастаньо из Института молекулярной медицины Лиссабонского университета. “Есть общие принципы, которые всегда имеют в виду меры предосторожности. То есть, когда есть подозрения, еще до того, как они стали доказательствами, они должны быть расследованы, и их использование часто приостанавливается до тех пор, пока мы не сможем получить более точное представление о том, существует ли опасность”.

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