Португалия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Таким образом, по меньшей мере 19 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca за случаев образования тромбов после применения вакцины.
В частности, вакцинацию приостановили Австрия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Италия, Испания, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург, Таиланд и Франция.
В Минздраве Украины сообщили, что не планируют останавливать прививки вакциной AstraZeneca.
При этом в самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Ожидается, что эксперты ВОЗ во вторник должны встретиться для рассмотрения вопроса о безопасности этой вакцины. Впрочем, что до проведения заседания — эксперты ВОЗ призвали продолжать использовать вакцину AstraZeneca.
Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на экстренное заседание, посвященное ситуации вокруг вакцины AstraZeneca, в четверг, 18 марта.