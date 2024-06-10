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Попит населення на валюту зріс до рекордного показника – дані НБУ

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У травні 2024 року українці встановили рекордний показник купівлі готівкової валюти в еквіваленті 2 2,24 млрд доларів, що на 1,04 млрд доларів перевищило її продаж.

Українці активізувалися у купівлі готівкової валюти, - у травні зафіксовано показник у $2,24, що є рекордом щонайменше за рік.

Про це передає УНН із посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Деталі

Обсяги купівлі валюти у травні 2024 року перевищили обсяги продажу на $1,04 мільярда. Обсяги купівлі валюти населенням України склали $2,24 млрд в еквіваленті. Наразі ідеться про рекордний показник у межах року.

Відповідні дані зафіксовані у понеділок, 10 червня.

Розгорнутий графік щодо операцій фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти можна подивитися за посиланням: згідно з даними аналітики НБУ, у травні 2024 року фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд; продали - на $0,32 млрд.

Image

Міжнародні резерви України "схудли" на 7,9% - до 39 млрд доларів: НБУ пояснив продажем валюти06.06.24, 14:18 • 15229 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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