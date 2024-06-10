Спрос населения на валюту вырос до рекордного показателя - данные НБУ

Украинцы активизировались в покупке наличной валюты, - в мае зафиксирован показатель в $2,24, что является рекордом минимум за год.

Об этом передает УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Детали

Объемы покупки валюты в мае 2024 года превысили объемы продаж на $1,04 миллиарда. Объемы покупки валюты населением Украины составили $2,24 млрд в эквиваленте. Сейчас речь идет о рекордном показателе в пределах года.

Соответствующие данные зафиксированы в понедельник, 10 июня.

Розпалений графік щодо операцій фізичних осіб з купівлі/продаж іноземної валюти можна подивитись за посиланням: згідно з даними аналітики НБУ, у травні 2024 року фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд; продали - на $0,32 млрд.

Международные резервы Украины "похудели" на 7,9% - до 39 млрд долларов: НБУ объяснил продажей валюты