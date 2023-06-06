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Попри підрив Каховської ГЕС у Запоріжжі немає проблем з водопостачанням - секретар міськради

Київ • УНН

 • 322836 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Попри російський підрив Каховської ГЕС Херсонської області і скидом води з водосховища водопостачання у Запоріжжі залишається безперебійним. Про це заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, пише УНН.

Попри підрив Каховської ГЕС у Запоріжжі немає проблем з водопостачанням - секретар міськради

Деталі

За його словами, наразі ситуація в Запоріжжі контрольована. Водопостачання у місті стабільне.

Фахівці лабораторії КП «Водоканал» постійно слідкують за санітарно-епідеміологічною ситуацією на спорудах та за якістю води у розподільчій мережі, зазначив Куртєв в Telegram.

«Усі гідротехнічні споруди «Водоканалу» працюють у штатному режимі. Перебоїв у роботі обладнання не спостерігається».

Нагадаємо

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що у Запоріжжі у річці Дніпро падає рівень води. Вода відійшла вже на 10 метрів.

В Укренерго заявили, що через підрив Каховської ГЕС зруйновано 16 затворів та інші об'єкти. Наразі складено графік щодо роботи каскаду, щоб зменшити втрати води.

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