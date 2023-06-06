Несмотря на подрыв Каховской ГЭС в Запорожье нет проблем с водоснабжением - секретарь горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Несмотря на российский подрыв Каховской ГЭС Херсонской области и сброс воды из водохранилища водоснабжение в Запорожье остается бесперебойным. Об этом заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет УНН.
Детали
По его словам, сейчас ситуация в Запорожье контролируемая. Водоснабжение в городе стабильное.
Специалисты лаборатории КП «Водоканал» постоянно следят за санитарно-эпидемиологической ситуацией на сооружениях и за качеством воды в распределительной сети, отметил Куртев в Telegram.
«Все гидротехнические сооружения «Водоканала» работают в штатном режиме. Перебоев в работе оборудования не наблюдается».
Напомним
Ранее местные СМИ сообщали, что в Запорожье в реке Днепр падает уровень воды. Вода отошла уже на 10 метров.
В Укрэнерго заявили, что из-за подрыва Каховской ГЭС разрушено 16 затворов и другие объекты. Сейчас составлен график по работе каскада, чтобы уменьшить потери воды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для обеспечения жителей Николаева питьевой водой будет выделено 120 млн грн - Шмыгаль