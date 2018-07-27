Попит на українські дипломи: скільки всього подано заяв
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Цього року 146 тис. випускників шкіл вирішили вступити на бакалавра, подавши понад 900 тис. заяв. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України, передає УНН.
“На ранок 27 липня вступники зареєстрували понад 162 тис. електронних кабінетів. З них більш як 141 тис. створили ті абітурієнти, які цього року після школи вступають на бакалавра”, — йдеться у повідомленні.
Так, 26 липня в Україні завершився черговий етап цьогорічної вступної кампанії — подання заяв вступниками на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти. За результатами цього етапу понад 146 тис. вступників подали 914 тис. 545 заяв. З них в електронній формі 903,5 тис., а в паперовій — близько 11 тис.
“Зокрема, 76% школярів, що випустилися цього року, подали заяви на вступ до вишів на бакалавра та магістра. Зрозуміло, що ще частина школярів вступають на молодшого спеціаліста та в заклади профосвіти, куди прийом документів ще триває”, — зазначив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.
Раніше у МОН розповіли, в який ВНЗ цього року подано найбільшу кількість заяв.