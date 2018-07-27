Спрос на украинские дипломы: сколько всего подано заявлений
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В этом году 146 тыс. выпускников школ решили поступить на бакалавра, подав более 900 тыс. заявлений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает УНН.
“На утро 27 июля абитуриенты зарегистрировали более 162 тыс. электронных кабинетов. Из них более 141 тыс. создали те абитуриенты, которые в этом году после школы поступают на бакалавра”, — говорится в сообщении.
Так, 26 июля в Украине завершился очередной этап вступительной кампании — подача заявлений поступающими на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления на основе полного общего среднего образования. По результатам этого этапа более 146 тыс. абитуриентов подали 914 тыс. 545 заявлений. Из них в электронной форме 903,5 тыс., а в бумажной — около 11 тыс.
“В частности, 76% школьников, которые выпустились в этом году, подали заявления на поступление в вузы на бакалавра и магистра. Понятно, что еще часть школьников поступают на младшего специалиста и в учреждения профобразования, куда прием документов продолжается”, — отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.
Ранее в МОН рассказали, в какой ВУЗ в этом году подано наибольшее количество заявлений.