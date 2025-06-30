Понад тисяча шкіл підключилась до освітньої платформи "Мрія"

До Національної освітньої платформи "Мрія" вже під’єдналися 1,3 тисячі шкіл по всій Україні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

До освітньої платформи "Мрія" під’єдналися уже 1,3 тисячі шкіл по всій Україні. Це крутий результат. Це навіть більше, ніж ми планували зробити за три-чотири місяці

Федоров додав, що завдяки "Мрії" вдається боротися з бюрократією, а батьки мають краще уявлення про те, чим їх діти займаються в школі.

Ми впроваджуємо "Мрію", ми бачимо, що неймовірний запит на "Мрію" є. Це і боротьба з бюрократією, і краще розуміння батьками, чим займається дитина в школи, як навчається. Це для самих дітей цікаво