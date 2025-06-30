Понад тисяча шкіл підключилась до освітньої платформи "Мрія"
Київ • УНН
Понад 1300 українських шкіл приєдналися до національної освітньої платформи "Мрія". Це перевищило початкові очікування, покращуючи взаємодію батьків зі школою та ефективно борючись з бюрократією.
До Національної освітньої платформи "Мрія" вже під’єдналися 1,3 тисячі шкіл по всій Україні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
До освітньої платформи "Мрія" під’єдналися уже 1,3 тисячі шкіл по всій Україні. Це крутий результат. Це навіть більше, ніж ми планували зробити за три-чотири місяці
Деталі
Федоров додав, що завдяки "Мрії" вдається боротися з бюрократією, а батьки мають краще уявлення про те, чим їх діти займаються в школі.
Ми впроваджуємо "Мрію", ми бачимо, що неймовірний запит на "Мрію" є. Це і боротьба з бюрократією, і краще розуміння батьками, чим займається дитина в школи, як навчається. Це для самих дітей цікаво
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Національна освітня платформа "Мрія" отримає нові функції, спрямовані на захист учнів, зокрема — інструменти протидії булінгу та підвищення безпеки під час повітряних тривог.