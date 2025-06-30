Более тысячи школ подключились к образовательной платформе "Мрия"
Киев • УНН
Более 1300 украинских школ присоединились к национальной образовательной платформе "Мрия". Это превысило первоначальные ожидания, улучшая взаимодействие родителей со школой и эффективно борясь с бюрократией.
К Национальной образовательной платформе "Мрія" уже подключились 1,3 тысячи школ по всей Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в эфире телемарафона, передает УНН.
К образовательной платформе "Мрія" подключились уже 1,3 тысячи школ по всей Украине. Это крутой результат. Это даже больше, чем мы планировали сделать за три-четыре месяца
Детали
Фёдоров добавил, что благодаря "Мрії" удается бороться с бюрократией, а родители имеют лучшее представление о том, чем их дети занимаются в школе.
Мы внедряем "Мрію", мы видим, что невероятный запрос на "Мрію" есть. Это и борьба с бюрократией, и лучшее понимание родителями, чем занимается ребенок в школе, как учится. Это для самих детей интересно
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Национальная образовательная платформа "Мрія" получит новые функции, направленные на защиту учеников, в частности — инструменты противодействия буллингу и повышения безопасности во время воздушных тревог.