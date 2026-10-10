Понад 80% українців підтримують переговори про мир, а 56% допускають територіальні поступки - опитування

Більшість українців підтримують переговорний шлях завершення війни, а понад половина допускає територіальні поступки за умови отримання гарантій безпеки від Заходу. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", пише УНН.

Деталі

Зокрема, 83% респондентів підтримують переговори, а 57% виступають за припинення бойових дій і пошук компромісу.

Водночас 56% опитаних допускають територіальні поступки, якщо західні партнери нададуть Україні гарантії безпеки.

Скільки українців готові продовжувати війну

За результатами дослідження, 13% респондентів виступають за продовження бойових дій до відновлення контролю над територіями в межах кордонів 2022 року.

Ще 21% підтримують продовження боротьби до повернення кордонів 1991 року, тобто повного відновлення територіальної цілісності України.

Результати опитування свідчать про значну підтримку дипломатичного врегулювання, однак готовність до компромісів залишається пов'язаною з гарантіями безпеки.

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